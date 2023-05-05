Шавкат Мирзиёев принял Алихана Смаилова

5 мая Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова, находящегося в нашей стране для участия в очередном заседании Совместной межправительственной комиссии.

Узбекистанско-казахстанское стратегическое партнерство и вопросы обсуждены вопросы дальнейшего развития союзнических отношений и расширения многопланового сотрудничества.

В начале встречи Премьер-Министр Алихан Смаилов передал искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Республики Казахстан Касим-Жомарта Токаева глава нашего государства.

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С удовлетворением было отмечено, что двусторонние отношения динамично развиваются. В 2022 году товарооборот увеличился на 18%, а с начала этого года — на 12%. Действуют более трех тысяч совместных предприятий. Объем груза увеличивается. Продолжаются активные гуманитарные обмены.

Президент Узбекистана высоко оценил плодотворные итоги заседания Межправительственной комиссии, в первую очередь, достигнутые договоренности о продвижении приоритетных экономических проектов, в том числе о создании Международного Центр промышленной кооперации.

Чтобы достичь цели в 10 миллиардов долларов в ближайшие годы, особое внимание было уделено увеличению торговли и обеспечению баланса экспортно-импортных практик. Для этого была подчеркнута важность скорейшего запуска деятельности ВЭД.

Кроме того, портфель инвестиционных проектов в машиностроении, энергетике, горнодобывающей промышленности, транспорте и логистике, была отмечена текстильная, пищевая и другие отрасли. Расширение было определено в качестве приоритета.