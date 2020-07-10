Шавкат Мирзиёев принял Сергея Лебедева

Президент Республики Узбекистан 10 июля Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря этой организации Сергея Лебедева, находящегося в нашей стране под руководством миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, и искренне поздравил Президента Узбекистана с убедительной победой на выборах и пожелал ему счастья и успехов в обеспечении стабильного развития и процветания нашей страны.Отметили, что оно прошло гладко.

Высокий уровень участия избирателей и итоги голосования свидетельствуют о широкой поддержке и доверии населения к реализуемой программе реформ.

Также были обсуждены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках СНГ.

В последующие годы Узбекистан будет сотрудничать, подписано более 40 соглашений, присоединились 24 отраслевых органа. Вчера в Ташкенте состоялось первое заседание экспертно-консультативного совета председателей избирательных комиссий государств-участников СНГ.