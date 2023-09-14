Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Эмомали Рахмоном

Визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Душанбе начался со встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Особое внимание было уделено практической аспекты реализации соглашений на высшем уровне, прежде всего, продвижение проектов сотрудничества в приоритетных отраслях экономики и расширение программы культурно-гуманитарного обмена.

>

В этой связи с удовлетворением было отмечено, что совместная межправительственная комиссия работает эффективно, состоялся обмен мнениями по вопросам, включенным в повестку дня заседания и саммита Международного фонда спасения острова.

Обсуждались и другие аспекты регионального сотрудничества.