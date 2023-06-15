Шавкат Мирзиёев: Пусть наши коканские предприниматели будут спокойны, мы никого не оставим в покое

“Остановлюсь на одном вопросе. На этой неделе пожар, вспыхнувший на барахолке в Коконе, нанес ущерб сотням наших предпринимателей.

Пусть наши коконские предприниматели будут спокойны, мы никого не оставим в покое!>

Этот рынок будет быть полностью восстановлена ​​в течение месяца, мы мобилизуем для этого все наши силы и средства. Кто работал в любом магазине, тот и продолжит там свое дело.

Выплаты кредитов и налогов всем предпринимателям, пострадавшим от пожара, будут задержаны. Для того чтобы они снова «встали на ноги», выделяются льготные кредиты на оборотные средства.

Пострадавшие от пожара дома жителей на прилегающих к рынку территориях будут полностью отремонтированы. Мы принимаем большую программу по их превращению в торговые комплексы, соответствующие требованиям”, – сказал Шавкат Мирзиёев.