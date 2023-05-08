Шавкат Мирзиёев рассказал об итогах референдума по Конституции

Президент Шавкат Мирзиёев проводит совещание с депутатами парламента, политическими партиями и представителями общественности.

В начале своего выступления глава государства коснулся итогов референдума о Конституции.

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“Как известно, 30 апреля сего года в жизни нашей страны произошло поистине огромное историческое событие. Впервые мы приняли нашу обновленную Конституцию на основе всенародного референдума.

Абсолютное большинство наших граждан, принявших участие в референдуме, с гордостью проголосовали «Это моя Конституция».

Референдум в последующие годы показал на практике, насколько повысились политическое сознание, правовая культура и мировоззрение нашего народа”. такого решительного решения нашей страны создана прочная основа для стабильного развития нашей государственности и экономики.