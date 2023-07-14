Шавкат Мирзиёев: сегодняшнее время — это вчерашнее время

“Чтобы обеспечить эффективность и долговечность наших реформ, необходимо учитывать все опасности, препятствия и подводные камни, которые могут встретиться на нашем пути, и принимать меры для безопасного их преодоления.

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Все мы должны с уверенностью смотреть в будущее, сосредоточивать все свое внимание на решении стоящих перед нами задач, выдвигать новые идеи и инициативы, которых ждет наш народ и которых требует время.

Мы должны сделать необходимые выводы из прошлого, из нашей прошлой истории, из наших ошибок и недостатков, для дальнейшего повышения места и престижа Узбекистана в мире, для защиты славы и славы нашей Родины во всех аспектах.

Почему в сегодняшнем высококонкурентном мире нельзя развиваться по вчерашним критериям и подходам. Сегодняшнее время не вчерашнее время.

Поэтому мы должны использовать каждую возможность с умом, решать любую проблему с умом и знанием, разделять различные испытания с нашим народом, и преодолевать их с терпением, мы должны пройти.

Наш парламент, правительство, министерства и ведомства, органы местного самоуправления должны строить свою дальнейшую деятельность с учетом всех этих факторов.

Сейчас во всех сферах и отраслях система изменится, ситуация изменится, изменится эффективность”, – отметил в ходе своего выступления Президент.