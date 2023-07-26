Шавкат Мирзиёев в августе отправится в Туркменистан

Сегодня Узбекистана состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств Таджикистана и Туркменистана в формате видеоконференции. Об этом сообщает МИД.

На встрече рассмотрены вопросы подготовки и проведения Саммита президентов Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, который пройдет в Ашхабаде в августе т.г. , обсудили.сделано.

Министры обсудили проект программы предстоящей встречи, повестку дня, а также проект итогового документа Саммита.

В этом смысле министры обменялись мнениями о приоритетах регионального сотрудничества.