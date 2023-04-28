Шавкат Мирзиёев в июне отправится в Италию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует посетить Италию в июне. Об этом сообщил министр обороны Италии Гвидо Кроцетто.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Италию этим летом. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто, посетивший Ташкент 26 апреля, сообщил итальянскому агентству Vista, что запланированы переговоры с министром Антонио Таджани.

Гидо Крозетто отметил, что визит Президента Узбекистана в Рим положит начало новый этап многолетнего сотрудничества между странами.

В рамках визита в Узбекистан состоялась встреча министра обороны Италии с министром обороны Бахадиром Курбановым и президентом страны.