Шавкат Мирзиёев вернулся в Узбекистан

Узбекистан Деятельность в рамках завершился официальный визит Президента Республики Шавката Мирзиёева в Иран.

В ходе визита лидер Узбекистана провел узкие и расширенные переговоры с Президентом Ирана Ибрагимом Раиси и встречу с Верховный лидер страны Саид Али Хаменеи.

По итогам переговоров на высоком уровне был подписан значимый пакет межправительственных и межведомственных документов по текущим направлениям двустороннего сотрудничества.

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В международном аэропорту Мехрабад главу государства принял министр промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Аббас, за ним последовали Алиабади и другие официальные лица. Президент Шавкат Мирзиёев вернулся в Ташкент.