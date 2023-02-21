Шавкат Мирзиёев возложил венок к памятнику Ахмаду Фаргани в Каире

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев начал свой официальный визит в Арабскую Республику Египет с посещения наследия Ахмеда Фаргани.

Известно, что этот великий соотечественник был состоявшимся астрономом своего времени, был математиком и географом, вел научные исследования в Багдаде и Дамаске, а с 856 года жил в Каире и занимался наукой в ​​Египте до конца своей жизни.

Ученый сделал много важных открытий. Например, в 861 году он построил сооружение для измерения уровня воды на острове Рауза в реке Нил. Это устройство, известное как Miqyos al-Nil, сыграло очень важную роль в оценке сельского хозяйства и климата. Структура использовалась непрерывно в течение почти 1200 лет до прошлого века. Сегодня он превратился в туристический центр.

В 2007 году в переулке возле Микьоси-Нила была установлена ​​статуя Ахмеда Фаргани. Президент отдал дань уважения памяти нашего великого мыслителя, возложив венок к его ногам.

Затем глава государства посетил объект «Микёси Нил», рассказал о его истории, вкладе Ахмада Фаргани в науку. ученые. Было подчеркнуто, что наследие великого ученого, сохранившееся до сих пор, и место узбеков в истории Египта в целом являются свидетельством вечной дружбы между нашими народами.