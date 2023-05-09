Шавкат Мирзиёев встретился с Владимиром Путиным в Кремле

Узбекистан В рамках практического визита Президента Шавката Мирзиёева в Москву 8 мая в Кремле состоялась встреча с Президентом России Владимиром Путиным. Особое внимание было уделено расширению многопланового практического сотрудничества по приоритетным направлениям.

В начале беседы лидеры двух стран тепло поздравили друг друга по случаю 78-летия Победы в ВОВ, ветераны, друзья желают мира, благополучия и процветания народам.

Президент России также поздравил главу государства с успешным проведением всенародного референдума по поправкам в Конституцию Узбекистана .

На встрече двух стран было отмечено, что важно поддерживать текущие и перспективные проекты сотрудничества ведущих предприятий и компаний, в том числе в рамках деятельности Межправительственной комиссии. результаты выставки получили высокую оценку.

Отмечена необходимость принятия согласованных мер для обеспечения скорости взаимной торговли. Поддержан активный диалог на уровне регионов Узбекистана и России.

Кроме того, стороны договорились о продолжении интенсивных культурно-гуманитарных обменов, в том числе в области здравоохранения, науки и образования, культуры и науки.Он выразил заинтересованность в проведении мероприятий в области лошадей.

Также рассмотрен план будущих международных мероприятий, согласно официальному сообщению.