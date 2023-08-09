Шахбаз Шариф хочет распустить парламент Пакистана

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф Сегодня, 9 августа, президент Ариф Алви направит петицию об одобрении роспуска Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента). Об этом вчера, 8 августа, глава правительства заявил в интервью “Dawn News”. Я проведу первое заседание”, – сказал Шариф.

По его словам, в результате досрочного роспуска нижней палаты парламента, нынешнее руководство республики уйдет в отставку. Вместо Кабинета Министров будет сформировано временное правительство. Однако кандидат на пост временного премьер-министра пока не определен. По словам Шарифа, его партия «Пакистанская мусульманская лига» продолжает консультации со своими партнерами по правящей коалиции.