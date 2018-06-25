Шесть команд вышли в плей-офф ЧМ-2018

Шесть команд, в том числе сборная России, обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата мира по футболу по результатам двух туров группового этапа мундиаля.

В группе А максимальное количество очков — по шесть — набрали футболисты сборной России и Уругвая. В Самаре 25 июня команды разыграют первое место в группе. Победу россиянам уже предсказали некоторые животные-оракулы.

В группе С вопрос выхода в плей-офф уже решила французская сборная. Ей удалось одержать победу в двух прошедших матчах с австралийцами (2:1) и перуанцами (1:0).

Также выход в плей-офф обеспечила сборная Хорватии (группа D). Из группы G в 1/8 финала вышли англичане и бельгийцы, которые проведут встречу в заключительном туре группового этапа, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российские футболисты обыграли египтян на стадионе «Санкт-Петербург» 19 июня. С первых минут на поле вышел игрок «Краснодара» Юрий Газинский. Сборная России 14 июня в первом матче ЧМ разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Сборная Уругвая 15 июня вырвала победу у команды Египта. Для россиян групповой этап завершится матчем со сборной Уругвая 25 июня.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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