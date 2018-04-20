Шесть пляжей Сочи стали номинантами награды «Голубой флаг»

Эту престижную награду каждый год вручает Международная федерация экологического образования.

О том, что прибрежные зоны отдыха кубанского курорта вошли в число номинантов, организаторы объявили 20 апреля. Пляжи находятся в Имеретинской низменности, Центральном и Лазаревском районах Сочи.

«Голубой флаг» получают только самые чистые и безопасные пляжи мира с высоким качеством морской воды. Летом в олимпийскую столицу прибудут эксперты Фонда экологического образования, которые и вынесут вердикт. Престижная награда вручается на один купальный сезон уже в течение 30 лет. За всю историю «Голубой флаг» получали лишь два российских пляжа.

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