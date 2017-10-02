Шестерых игроков ФК «Краснодар» вызвали в сборные четырех стран

Матчи состоятся в начале октября под эгидой ФИФА.

Защитник Андреас Гранквист и атакующий полузащитник Виктор Классон отправились в расположение сборной Швеции, которой предстоит провести два заключительных поединка группового этапа европейской квалификации ЧМ-2018. Шведы 7 октября примут Люксембург, а 10 октября померяются силами с Нидерландами.

Защитник Кристиан Рамирес улетел в Эквадор, команду его страны также ждут заключительные встречи южноамериканского отбора к ЧМ-2018: 5 октября — выездная с Чили, 10 октября — домашняя с Аргентиной.

Опорный хавбек Шарль Каборе проследовал в сборную Буркина-Фасо, которая в рамках африканского сегмента квалификации ЧМ-2018 7 октября в гостях сыграет с ЮАР, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в национальную команду России вызов получил нападающий Федор Смолов. Команда проведет сбор в подмосковном Новогорске и сыграет два контрольных матча — со сборной Южной Кореи 7 октября в Москве, а также со сборной Ирана 10 октября в Казани.

Полузащитник Илья Жигулев отправился в молодежную сборную России. Команда в рамках квалификации Евро-2019 U-21 6 октября сыграет с Австрией в Москве и 10 октября с Сербией в Белграде.

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