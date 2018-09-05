Шестикратный чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил карьеру

Об этом сообщил глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов.

Имеющий российское гражданство 32-летний спортсмен не будет работать тренером в России.

«Виктор Ан принял решение завершить карьеру спортсмена, он не собирается работать тренером в России. Мы долго с ним обсуждали все эти варианты, но в силу определенных обстоятельств, прежде всего, семейных, он решил поступить именно так», — цитирует Кравцова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Виктор Ан — шестикратный олимпийский чемпион, шестикратный абсолютный чемпион мира, 20-кратный чемпион мира как по сумме, так и на отдельных дистанциях и в командном зачете, самый титулованный мастер шорт-трека в истории. Стал трехкратным чемпионом Олимпиады в Сочи на дистанции 500 м и 1 тыс. м, а также в эстафете.

До 2011 года выступал за Корею под именем Ан Хен Су. Летом 2011 года получил российское гражданство и выбрал себе имя Виктор — «победитель».

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