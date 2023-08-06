Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко и защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко возглавили сине-желтую команду в благотворительном футбольном матче Game4Ukraine на лондонском «Стэмфорд Бридж» в субботу вечером.

Перед началом матча певица Джамала спела национальный гимн Украины, тогдашний президент Украина Владимир Зеленский обратился к игрокам и зрителям.После этого игроки и зрители почтили минутой молчания память погибших в результате российского вторжения.

Матч был ненадолго остановлен в 24-м минута в память 24 февраля 2022 года, даты начала войны.

Стэмфорд Бридж — домашний стадион ФК «Челси» в Лондоне.lib, где Шевченко играл несколько лет.

Зинченко К Шевченко присоединились другие звезды футбола настоящего и прошлого.

Среди прочих, товарищ Шевченко по команде “Динамо” Сергей Ребров, а также Жерар Пике, Патрик Виейра, Петр Чех и Джанфранко Дзола.

Среди игроков был украинец Михаил Мудрик, которого недавно купил клуб «Челси».

Матч был вничью. Закончился со счетом 2:2.