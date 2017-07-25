Школам Кубани к 1 сентября выделят 169 новых автобусов

Об этом 25 июля говорили на селекторном совещании в администрации края, которое провела вице-губернатор Анна Минькова.

Образовательные учреждения края уже активно готовятся к 1 сентября. В этом году практически каждый район Кубани получит новый школьный транспорт. В середине августа специальные комиссии проверят более 2 тыс. школ региона.

«В этом году на подготовку к учебному году предусмотрен 1 млрд 316 млн рублей — очень приличные деньги. В первую очередь они направляются на капремонт, антитеррористические мероприятия, закупку автобусов и учебных пособий», — сказала Анна Минькова.

Говорили и о здравоохранении. Кубанских врачей к концу года ожидает прибавка к зарплате. Средний заработок составит почти 47 тыс. рублей в месяц. Выплаты увеличат согласно майским указам президента. Также на совещании обсудили вопросы трудоустройства инвалидов и подготовки больниц и поликлиник к отопительному сезону.

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