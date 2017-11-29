Школьница из Ейска выступила на парамузыкальном фестивале в Ярославле

Елизавета Браун сыграла на фортепиано произведение Игоря Шамо «Летний вечер».

На Всемирном парамузыкальном фестивале для одаренных школьников с ограниченными возможностями Краснодарский край на сцене представила 13-летняя Елизавета Браун. У девочки — детский церебральный паралич, но это не помешало ей освоить фортепиано, пройти отборочные туры и попасть в список участников.

«Произведения разбиты на части, и мы в каждой части представляли что-то свое. Например, сначала мы представляли русские былины, а уже в кульминации мы представляли какое-то волнующееся море, шторм», — сказала Елизавета Браун.

Участники фестиваля играют на разных инструментах, танцуют, поют и удивляют зрителей номерами оригинального жанра. Следующая остановка парамузыкального фестиваля — Москва, затем школьники отправятся в Калугу.

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