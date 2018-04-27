Школьница из Ейского района создала развивающий кубик-трансформер

Надежда Пропастина из поселка Комсомолец стала победительницей Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов для старшеклассников.

Кубик-трансформер «Добрые сказки» предназначен для использования дома, в детских садах, центрах развития детей, диагностики и консультирования. Играя с ним, ребенок стимулирует мелкую моторику пальцев, речь, интеллект и фантазию.

На конкурс научно-инновационных проектов поступило более 400 заявок от школьников 9-11 классов и учащихся сузов, сообщает газета «Приазовские степи».

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