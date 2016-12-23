Школьница из Темрюкского района получила ответ Путина на свое письмо

Пятиклассница из Темрюкского района Стефания Зарипова в декабре получила именное поздравление от президента России Владимира Путина.

Девочка выполняла школьное задание — сочинение. В письме она поблагодарила главу государства за заботу о детях, а также внимание к животным из Красной книги. Еще она поздравила Путина с прошедшим днем рождения. Стефания совсем не ожидала, что придет ответ из Кремля.

«Убежден, что ты обязательно найдешь себе дело по душе, добьешься успехов, но для этого нужно хорошо учиться, быть честным и трудолюбивым человеком. И, конечно, ценить дружбу и любить Родину. С праздником!» — написал президент.

Поздравление и подарки от главы государства Стефании, ее братьям и сестре вручили главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Алексей Ермаков и руководитель краевого департамента внутренней политики Виктор Тушев. Губернатор передал девочке книгу «История России».

За чашкой чая школьница рассказала гостям о своей семье и увлечениях — рисовании, пении и танцах. Теперь девочка мечтает лично встретиться с президентом, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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