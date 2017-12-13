Школьник из Краснодара сделал бабушке подарок, зарегистрировав ее на сайте госуслуг

Записаться в поликлинику, проверить свой полис медстрахования, выяснить, нет ли у судебных органов к вам претензий, можно в один день и не выходя из дома. Удобно это для тех, кому тяжело выстаивать в очередях.

Пенсионерка из Краснодара получила необычный подарок. Внук преподнес бабушке личный электронный кабинет на портале госуслуг. Через него можно заглянуть в десятки городских и краевых ведомств.

«Накануне дня рождения бабушки я решил сделать ей такой подарок, чтобы она могла не тратить свое время и проводить его с нами, с внуками», — рассказал житель Краснодара Андрей Клещев.

Зарегистрировать своих родных сможет и подросток, это не сложно. Понадобится компьютер, ноутбук или даже обычный смартфон и немного времени.

Внук взял на себя и обязанность вести личный кабинет бабушки.

«Теперь, сидя дома, я могу записаться к любому врачу на прием, сохранить время и не сидеть в очередях, что немаловажно», — отметила жительница Краснодара Галина Мончинская.

В очередях теперь не тратят время все члены семьи. Оформить пособия на ребенка, архивную справку, узнать о льготах и штрафах ГИБДД, записаться на прием в МФЦ — электронные услуги получают через сайт госуслуг.

Вернуться на ленту

Источник