Школьникам Тамани и Керчи подарили тетради с изображением Крымского моста

05 сентября в 10:16

Строители моста встретились с учениками первых классов школ на двух берегах Керченского пролива.

Они рассказали ребятам о своих школьных годах, профессиональном росте и участии в большом инфраструктурном проекте. Сотрудники мостоотрядов подарили первоклассникам тематические тетради. На лицевой и обратной сторонах обложки представлены судоходные арки, чайки и дельфины.

«Тамань и Керчь следят за этой стройкой с первого дня. Еще когда Крымский мост проектировали, наши дети фантазировали, каким он будет, рисовали свои проекты. Мост вдохновляет ребят, а после встреч со строителями, которые приходят к нам в школу и рассказывают о своей работе, многие загорелись учиться строить мосты», — рассказала директор школы № 28 Маргарита Воропаева.

Инженеры и рабочие, принимающие участие в строительстве Крымского моста, также поддерживают школьников Тамани и Керчи в занятиях спортом. В мостоотрядах есть сотрудники, которые до работы в строительной отрасли профессионально занимались баскетболом и футболом. В нерабочее время они проводят для детей открытые уроки по этим видам спорта, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

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