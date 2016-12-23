Школьники из Горячего Ключа смастерили кормушки для птиц

Ученики трех школ Горячего Ключа в декабре соорудили десятки кормушек для птиц.

Ребята мастерили их вместе с родителями, а затем развешивали на деревьях в городских парках. Каждый такой домик наполнили семечками и крупами. Довольны остались не только птицы, но и дети.

«Им это нравится, им интересно. Они понимают, что делают хорошее дело», — сказала главный специалист управления образования Горячего Ключа Наталья Антонова.

Такую акцию в Горячем Ключе устраивают не впервые. Она проходит в рамках краевой программы «Птица Кубани». Тех, кто смастерил самую красивую кормушку, ждут грамоты и приятные сюрпризы, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник