Школьники из Ленинградского района собрали 8 тонн макулатуры за год

Это около 100 спасенных деревьев и 200 тыс. новых тетрадей.

Уже несколько лет ученики одной из школ района участвуют в экологической акции «Утилизация». Раз в четверть дети приносят из дома картон, старые журналы, газеты и книги. Макулатуру отправляют на переработку.

«Я хочу помочь природе, сделать так, чтобы у людей была бумага, и они не срубали леса», — сказал ученик школы № 40 станицы Ленинградской Александр Чувило.

В Ленинградском районе пунктов приема макулатуры нет. Отправить бумагу на переработку школе помогает одна из известных канцелярских компаний. Ученики, собравшие больше всего газет и картона, получают подарки — настольные игры, флеш-накопители и билеты в кино, а учебному заведению передадут ручки, карандаши и тетради.

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