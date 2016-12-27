Школьники из России передали в Сирию более 40 тонн новогодних подарков

27 декабря в 08:43

Российские школьники в декабре передали в Сирию более 40 т подарков к Новому году.

Подарки собраны во время всероссийской акции «Дети России — детям Сирии». В Министерстве обороны РФ отмечают, что для сирийских детей собрали более 1 тыс. коробок с подарками.

В них вошли поделки народных промыслов, канцелярские принадлежности, сувениры. В каждый подарочный пакет дети вложили что-то, сделанное своими руками. Это аппликации, открытки, глиняные игрушки, рисунки и собственные стихи. Каждый школьник, участвующий в акции, написал поздравительную открытку.

Все подарки доставили на аэродром Чкаловский. Оттуда их самолетом перевезли на авиабазу Хмеймим, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», военно-транспортные самолеты ВКС России ранее доставили на авиабазу Хмеймим первую партию подарков для детей из Сирии.

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