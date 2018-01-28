Школьники из Славянского района стали лучшими на фестивале «Робофест»

Мероприятие в Сочи собрало 260 человек со всего Южного федерального округа.

В фестивале приняли участие команды из Краснодара, Новороссийска, Славянска-на-Кубани, Тимашевска, Туапсе, Астрахани, Пятигорска, Ростова-на-Дону. За победу в конкурсе боролись и школьники из Республики Абхазия. Самым старшим любителям робототехники было 17 лет, самым младшим — шесть лет. Команды соревновались в создании роботов в семи направлениях.

Представители Славянского района заняли первое место среди старших групп. Теперь они поедут в Москву на всероссийские соревнования.

Во время фестиваля активно работали и воспитанники объединения «Радиосвязь» Станции юных техников. О состязаниях юных конструкторов они сообщали радиолюбителям всей планеты — для этого установили устойчивую радиосвязь со станциями 43 городов мира.

Фестиваль проводится в рамках всероссийской программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» с 2013 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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