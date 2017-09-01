Школьники Кубани присоединились к всероссийской акции «Дети вместо цветов»

В Белореченске на 1 сентября ученики школы № 9 пришли без букетов. Деньги, которые они планировали потратить на них, положили в коробку для сбора средств на лечение своего земляка — пятилетнего Вадима Бойко.

Он подопечный фонда «Край Добра». Мальчик родился без правого уха, из-за чего сильно страдал слух. А после простуды он и вовсе мог оглохнуть. Чтобы помочь собрать деньги на необходимую операцию, школьники решили не покупать букеты.

«Сегодня, 1 сентября, наши подопечные пошли в школу благодаря помощи неравнодушных людей. И мы очень верим в то, что Вадиму Бойко удачно проведут операцию и он тоже пойдет в школу через два года», — сказала руководитель благотворительного фонда «Край Добра» Яна Сторожук.

Всего за два часа ребята собрали 105 тыс. рублей. Средства фонд передаст родителям мальчика.

Вернуться на ленту

Источник