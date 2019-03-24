Школьники Кубани смогут выиграть тур по «Золотому кольцу Боспорского царства»

Эту возможность получат победители XII турнира знатоков географии.

К участию приглашают команды школьников с восьмого по десятый класс. Ежегодный турнир состоит из заочного и очного этапов. Для участия в первом этапе до 29 марта надо направить заявку с фотографией команды и ответы на задания отборочного этапа по электронной почте: turnirznatokov@mail.ru. Участников турнира ждут тематические вопросы по истории Боспорского царства.

В очный этап пригласят до 16 команд, набравших максимальное количество баллов. Победители интеллектуального турнира получат возможность совершить путешествие по одному из маршрутов межрегионального туристского проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

Турнир знатоков географии проводится Русским географическим обществом с 2010 года. Ежегодно его участниками становятся сотни школьников, более десяти команд приглашают в финал.

В Геленджике 24 марта стартовал первый тур «Золотого кольца Боспорского царства». В течение недели около 30 туристов посетят памятники античной истории Кубани, Республики Крым, Севастополя, Ростовской области, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.