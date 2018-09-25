Школьники Северского района прошли посвящение в юные жуковцы

Лучшие ученики приехали в Краснодар в музей имени Фелицына, чтобы получить из рук ветеранов войн удостоверения и специальные значки.

Акцию приурочили к 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Юных жуковцев поприветствовал глава Северского района Адам Джарим.

«Самое главное богатство нашей страны — это люди. Я горжусь, что сегодня я работаю в Северском районе, где проживают в мире и согласии более 80 национальностей», — сказал глава района Адам Джарим.

«Быть жуковцем — это значит всегда исполнять свой гражданский долг, учиться, просто жить по совести и помнить память великого маршала Победы Георгия Константиновича Жукова», — считает школьник Антон Черномуров.

Для ребят провели экскурсию, а затем они возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову. Теперь эти школьники побывают в других музеях Кубани. Также благодаря федеральному проекту «Дороги Победы» они увидят места боевой славы Краснодарского края.

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