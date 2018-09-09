Школьников и студентов пригласили принять участие в конкурсе «Мой город — Новороссийск»

Творческие состязания пройдут по двум направлениям: «Мой город — 2030» и «Умный город — Новороссийск».

Участники должны подготовить проект, который будет направлен на решение какой-либо городской проблемы.

По первому направлению конкурсанты могут представить рисунки, слоганы, музыкальные произведения, песни, фото, видеоматериалы, посвященные формированию будущего Новороссийска.

Второе направление включает проекты по развитию города: «Новороссийск многогранный», «Транспорт будущего в моем городе», «Образование будущего в Новороссийске», «Облик Новороссийска — 2030».

Конкурс пройдет в два этапа: первый — до 25 сентября, второй — с 29 сентября по 15 ноября. В ноябре состоится итоговая презентация, защита проектов перед бизнес-сообществом и органами власти, где и будет определен победитель конкурса.

Лучшие проекты рекомендуют для включения в проект «Стратегия социально-экономического развития Новороссийска на период до 2030 года», сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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