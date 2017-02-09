Школу на хуторе Ленина под Краснодаром завершат к концу 2017 года

Под Краснодаром на хуторе Ленина к концу 2017 года планируют завершить строительство школы.

Заместитель главы города Владислав Ставицкий проверил ход строительства.

Сейчас здание школы полностью достроено, в нем завершают остекление, по периметру территории установлено ограждение. В здании идет отделка помещений, монтаж систем вентиляции, инженерных сетей. Рабочие занимаются подготовкой к заливке фундамента зданий хозяйственного блока и теплицы. Степень готовности объекта составляет около 70%.

Генеральный директор подрядной организации «Агроснаб-Юг» Александр Данилов рассказал, что на объекте работают 146 человек, задействовано восемь единиц техники.

«Все мы понимаем значимость этого социального объекта как для жителей хутора Ленина, так и других микрорайонов города. Необходимо сделать все возможное для его сдачи в эксплуатацию уже в этом году», — сказал Ставицкий.

Учреждение возводят на улице Наримановской. Школа рассчитана на 1 тыс. мест и будет состоять из пяти соединенных между собой двух- и трехэтажных корпусов. Их общая площадь составит более 20 тыс. кв. м. В них разместятся блоки начальной, средней и старшей школы, актовый и спортивные залы, административный сектор со столовой. Во дворе построят многофункциональный стадион с футбольным полем, а также детскую площадку для младших классов. На территории возведут теплицу и гараж для школьных автобусов. Общая площадь участка составляет около 4,5 га. По периметру участка будет выполнено озеленение, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в 2017 году появится около 5 тыс. новых школьных мест. Школы откроют в селе Тенгинка Туапсинского района, в станице Староминской, а также в Сочи и на хуторе Ленина в Краснодаре.

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