Школу в микрорайоне «Губернский» в Краснодаре откроют к 1 апреля 2018 года

Образовательное учреждение на 1 тыс. 550 мест по улице им. Героя Яцкова уже готово на 80%.

Об этом мэру Краснодара ЕвгениюПервышову рассказал заместитель гендиректора «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин. Компания ведет строительство под дальнейший выкуп за счет краевых средств при софинансировании из муниципального бюджета.

«Новая школа примет детей из микрорайона «Губернский» и прилегающих жилых массивов. Это позволит существенно разгрузить школы в соседних районах, которые сейчас перегружены. Важно, что учебное заведение и другая социальная инфраструктура возводятся здесь по мере ввода в строй нового жилья, что позволяет изначально создавать комфортные условия для проживания», — сказал Евгений Первышов.

Школа будет состоять из четырех корпусов, их уже возвели. Рабочие на 100% выполнили кровельные работы, установили все окна, построили индивидуальный тепловой пункт и насосную станцию, а также завершили штукатурку и стяжку во внутренних помещениях.

Сейчас ведется отделка внутренних помещений, благоустройство прилегающей территории. Здание уже подключено ко всем инженерным коммуникациям, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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