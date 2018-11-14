Школу в Московском микрорайоне Краснодара откроют в новом учебном году

Ход строительства новых образовательных учреждений в городе проинспектировала вице-губернатор Анна Минькова.

Замглавы региона посетила строящиеся соцобъекты, расположенные на улицах Байбакова и Красных Партизан.

Новая школа в Московском микрорайоне рассчитана на 1 тыс. 550 мест. Стоимость строительно-монтажных работ составила более 830 тыс. рублей, в том числе около 770 тыс. — средства из краевого бюджета.

«У микрорайона была серьезная проблема с учебными заведениями. Территория очень плотно заселена, здесь проживает много молодых семей с детьми. Местная школа 71 переполнена не в два, а даже в три раза. Конечно, это стало сигналом, на который нужно срочно реагировать», — отметила Анна Минькова.

Министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева доложила, что на объекте осталось завершить внутренние работы, установить оборудование, укомплектовать учебное заведение профессиональным штатом. Дети сядут за парты уже 1 сентября.

Минькова добавила, что это будет современное учебное заведение, которое предлагает не только традиционную образовательную модель, но и обучение по экономическому и техническому профилю.

Также замглавы региона посетила строящуюся школу на 1,1 тыс. мест и детский сад на 280 мест на Красных Партизан, 1/4. Готовность школы — 37%, сроки завершения строительства запланированы на конец 2019 года.

В новом детском саду уже ведут отделочные работы, прокладывают внутренние коммуникации, однако есть небольшие отставания по срокам.

Вице-губернатор поручила увеличить количество людей на стройке и организовать работу в две смены, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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