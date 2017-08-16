Школы Кубани к началу учебного года проверят на безопасность

Сотрудники МЧС осмотрят более 1 тыс. учебных заведений.

На местах проверяют, как учителя реагируют на сигнал тревоги и организовывают эвакуацию детей. Каждый из сотрудников школы должен знать, как быстро покинуть здание и как справиться с паникой.

«Особое внимание обращаем на пути эвакуации, на исправность автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и работоспособность выхода на обратную связь подразделений пожарной охраны», — сказал старший инспектор отдела надзорной деятельности Прикубанского округа ГУ МЧС РФ края Денис Паничкин.

После того как в школе включается пожарная система, сигнал сразу поступает в дежурную часть, и на место выезжают спасатели. Все ученики к их приезду должны уже быть на улице — не ближе 100 м от учебного заведения. Обязательный пункт проверки — исправность огнетушителей. Они должны быть промаркированы и соответствовать сроку годности.

Вернуться на ленту

Источник