Шойгу: ЧМ-2018 охраняли 32 корабля, 37 самолетов и 54 вертолета

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал об участии военных в обеспечении безопасности на турнире.

Он отметил, что вооруженные силы России совместно с другими федеральными органами выполнили большой объем задач по обеспечению безопасности футбольных матчей и торжественных мероприятий в городах проведения чемпионата мира.

По словам Шойгу, были задействованы 10 тыс. 631 человек и 2 тыс. 186 единиц вооружения и военной техники, в том числе 32 корабля и судна, 37 самолетов и 54 вертолета.

«Благодаря принятым мерам во время чемпионата мира по футболу не произошло ни одного серьезного происшествия, а нашим гостям он запомнился как грандиозный спортивный праздник, подаривший много положительных эмоций и новых друзей», — сказал министр.

Он дал поручение Генеральному штабу представить предложения о поощрении должностных лиц, принимавших участие в мероприятиях по обеспечению безопасности чемпионата мира, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В турнире приняли участие 32 сборные. В общей сложности в рамках мундиаля было сыграно 64 матча.

Победу в финальном матче турнира одержала сборная Франции. Сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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