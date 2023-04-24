Шойгу и Шанфу встретились в Индии

Министр обороны Китая Ли Шанфу и министр обороны России Сергей Шойгу прибудут в Индию для участия в саммите представителей государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Встреча состоится 27-28 апреля. Участие министра обороны Пакистана остается под вопросом. Другие представители ШОС также выразили готовность приехать в Индию на саммит. Как сообщает Deccan Herald, пакистанский министр может присоединиться к встрече по видеосвязи.

Саммит будет посвящен региональной безопасности, проблеме терроризма и ситуации в Афганистане.