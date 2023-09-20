Шойгу показали иранские ракетные комплексы и беспилотники

Даша 20.09.2023 В мире

Шойгу показали иранские ракетные комплексы и беспилотники

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил выставку Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана в Тегеране, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

На выставке представлена ​​продукция иранского военно-промышленного комплекса Комплекс, включающий беспилотники, системы ПВО и ракеты иранского производства. В частности, на мероприятии демонстрируются тактические ракетные комплексы, а также баллистические ракеты большой и средней дальности.

Шойгу прибыл в Тегеран день назад для проведения переговоров с иранским военным командованием. В Минобороны России заявили, что визит призван “способствовать укреплению российско-иранских военных связей”. По данным агентства “Тасним”, Шойгу намерен обсудить с военным руководством республики события в регионе и двусторонние отношения в сфере обороны.

Утром 20 сентября Шойгу встретился со своим иранским коллегой Мохаммад Реза Аштиани. На встрече было отмечено, что сотрудничество между странами выходит на новый уровень.

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