Шойгу появился впервые после бунта Пригожина

Министерство обороны России опубликовало видео министра Сергея Шойгу, который, как утверждается, инспектировал «передовой командный пункт» «одного из войск» Западной группы армий в Украине.

Первое появление Шойгу в новости после того, как владелец Вагнера Евгений Пригожин начал однодневное вооруженное восстание, требуя его смещения. Где сейчас находится Пригожин неизвестно, в Кремле заявили, что после окончания восстания он должен отправиться в Белоруссию, а его наемники в полевые лагеря.Шойгу заслушал доклад командира группы генерал-полковника Евгения Никифорова , о “текущей обстановке” и “характере действий противника”. Согласно сообщению, министр поручил провести активную разведывательную работу по заблаговременному выявлению планов украинской армии «удаленно подойти к линии сообщения».

Когда выйдет видео с Шойгу, неизвестно. был снят.