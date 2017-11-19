Шойгу поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

Министр обороны России обратился к солдатам и матросам, сержантам и старшинам, прапорщикам, мичманам, офицерам, к ученым и специалистам оборонно-промышленного комплекса, к ветеранам.

«В Вооруженных Силах Российской Федерации 19 ноября отмечается День ракетных войск и артиллерии. На протяжении 635 лет их героическая история создавалась самоотверженным трудом и подвигами пушкарей и бомбардиров, артиллеристов и ракетчиков.

В битве под Полтавой, при взятии Измаила, в Бородинском сражении и на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов они неизменно демонстрировали мужество и отвагу, беззаветную преданность Родине и верность военной присяге.

Славные традиции своих предшественников достойно продолжает нынешнее поколение военнослужащих. Успешно осваивая современные вооружение и военную технику, постоянно совершенствуя профессиональное мастерство и боевую выучку, они всегда готовы выполнить свой воинский долг, встать на защиту национальных интересов страны.

Уважаемые товарищи, поздравляю всех с праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе и труде на благо Отечества!» — говорится в поздравлении Сергея Шойгу.

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