Шойгу продемонстрировал новое вооружение министрам обороны стран СНГ

Россия Россия всегда открыта к расширению военно-технического сотрудничества со странами СНГ, заявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны СНГ в Туле.

“Вопросы военно-технического сотрудничества находятся в постоянном центре внимания Совета Министров обороны и двусторонних отношений. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что Российская Федерация всегда открыта к углублению сотрудничества в этом направлении. “, – сказал Шойгу.

Также министр обороны России познакомил коллег из СНГ с новейшими образцами российского огнестрельного оружия, разработанными на Тульском оружейном заводе.

Одним из таких видов оружия стал пистолет-пулемет ПП-2000. Недавно в России началась серийная разработка этого оружия. На данный момент он используется спецподразделениями и пилотами вместо пистолетов.