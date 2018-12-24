Министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 декабря на заседании общественного совета при Минобороны РФ сообщил, что российская армия в 2018 году вышла на беспрецедентный уровень оснащенности современным вооружением.

«В общей сложности мы получили более 1,5 тыс. образцов вооружения и более 80 тыс. единиц техники. Это огромная цифра. Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день», — сказал Сергей Шойгу.

По его оценке, «задача, которая была поставлена изначально при подготовке и реализации государственной программы вооружения на 2010-2020 годы, выполняется по плану».

Ранее Сергей Шойгу говорил о том, что оснащенность ВС РФ современным оружием в 2019 году должна составить 67%. Министр также отметил, что ведомство переводит все арсеналы хранения боеприпасов «в самые современные комплексы» и в 2019 году завершит эту работу, сообщает РИА «Новости».

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