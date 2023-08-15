Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев “проявил определенный цинизм в реализации Причерноморской зерновой инициативы, используя ее как прикрытие от ракетных ударов со стороны России”.

” Киевский режим проявил собственный цинизм в реализации причерноморской зерновой инициативы. Для его защиты от ракетных ударов со стороны России в Одессе и других черноморских портах созданы значительные запасы оружия и боеприпасов, которые регулярно доставляются на фронт. Кроме того, вблизи зерновых складов налажено производство БПЛА и плавсредств, которые наносят удары по объектам инфраструктуры в Крыму”, — заявил Шойгу на 11-м Московском совещании по международной безопасности.

Оборона РФ Министр отметил, что эти факты были известны западным партнерам Украины, но не были учтены при рассмотрении вопроса о продлении или расторжении зернового соглашения ООН.

По его мнению, Г'арб прорабатывает различные варианты ведение боевых действий с помощью Украины, украинские потери не учитываются. [Президент Украины Владимир] Режим Зеленского поставляет живую силу для этих экспериментов. При этом иностранные советники не учитывают уровень потерь среди украинских военных», — заявил Шойгу.