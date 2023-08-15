Шойгу заявил, что военные ресурсы Украины практически исчерпаны

Киев резервы военных ресурсов практически исчерпаны – несмотря на всестороннюю поддержку стран Запада, ВСУ не способны добиться результатов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на 11-й Московской конференции по международной безопасности.

Несмотря на всю помощь Запада, Вооруженные Силы Украины не добиваются результатов. Примером этого является разрекламированная стратегическая контратака. Предварительные итоги боевых действий показывают, что военные ресурсы Украины практически исчерпаны”, – сказал он.