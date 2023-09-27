Шойгу заявил, что война на Украине продолжится до 2025 года

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что “специальная военная операция” на Украине продлится до 2025 года. После серии тонких ударов в Крыму Шойгу объяснил, как долго продлится война России против Украины. Его выступление опубликовано агентством “ТАСС” на своем Telegram-канале.

В ближайшие два года министр обороны России заявил, что Россия достигнет своих “поставленных целей” и всех мероприятий, предусмотренных командованием и сказал реализовать планы.

“Современное вооружение и улучшенная подготовка войск, последовательная реализация мер и планов действий до 2025 года позволят нам достичь тех целей, которые мы перед собой поставили”, — сказал он.

Также министр напомнил, что Украина получает помощь от США и их союзников. Он заявил, что подобные действия “побудят Украину к саморазрушению”.