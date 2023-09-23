Шоль: Права карабахцев должны быть гарантированы

Канцлер Германии провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он подчеркнул важность оказания гуманитарной помощи народу Нагорного Карабаха.

Права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха, находящегося под контролем Азербайджана, должны быть гарантированы. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольс.

22 сентября Шольс, беседовавший по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, заявил, что в центре ситуации находится “гуманитарная помощь населению региона”. . Он добавил, что национальная безопасность и гуманитарная помощь “теперь являются обязанностью Азербайджана”. /p>

Канцлер подчеркнул, что не поддерживает применение военной силы, добавив, что Германия выступает за поиск решения путем переговоров и создания прочный мир между Арменией и Азербайджаном.