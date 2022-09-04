Шольц заявил, что Германия полностью отказывается от поставок Российского газа

Канцлер заявил, что ФРГ с прошлого года готовилась к прекращению импорта голубого топлива из России.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал сроки полного прекращения поставок российского газа в страну. По его словам, Германия откажется от топлива из России уже в декабре этого года. Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала ZDF.

«Мы планируем полную остановку поставок газа с декабря», – передают слова Шольца немецкие СМИ.

Политик также добавил, что правительство ФРГ поменяло отношение к России и не считает ее надежным энергетическим партнером, так как Москва нарушает данные ей контрактные обязательства.

Он отметил, что газовые хранилища страны заполнены на 85%, кроме того, этой зимой Германия планирует запустить угольные электростанции. «Мы переживем эту зиму», – успокоил канцлер сограждан.

Шольц рассказал, что Германия с декабря 2021 года пыталась разобраться, что произойдет, если газ из России перестанет поступать. Именно благодаря тому, что страна начала готовиться к этому заранее, она сможет преодолеть текущую кризисную ситуацию, считает немецкий политик.

«Мы с министром экономики и консультантом офиса канцлера искали ответы на вопрос, что будет, если это произойдет», — сказал Шольц на пресс-конференции, комментируя остановку поставок газа по «Северному потоку».

Шольц напомнил, что ФРГ на протяжении последнего времени заполняла свои газохранилища. Это продолжится и будущей зимой, добавил Шольц.

“Газпром” на этой неделе сообщил, что “Северный поток” не может возобновить работу из-за утечки масла на единственно работавшей турбине компрессорной станции «Портовая».

В связи с этим в Великобритании началась настоящая паника. Теперь властям королевства придется предпринять не мало усилий чтобы подготовить страну к холодам. “Мы можем пережить эту зиму, но это будет сложно и дорого. Кроме того, и потребуется определенная помощь различным группам людей и некоторая помощь в промышленности”, – заявила исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт.

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