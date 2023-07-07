Шолс отказался поставлять Украине истребители

Но Bild отмечает, что планирует поставить Eurofighter в Саудовскую Аравию.

Несмотря на то, что бундесвер имеет 138 боевых самолетов Eurofighter и немецкие компании участвуют в консорциуме европейских производителей боевых самолетов, правительство Германии даже отказывается создать программу обучения украинских пилотов, пишет Bild.

«Вместо этого офис Олафа Шольца планирует экспортировать в Саудовскую Аравию 48 истребителей Eurofighter», — говорит Антон Хофрейтер, председатель европейского комитета Бундестага.