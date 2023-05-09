Канцлер Германии Олаф Шольц выступил на Злаган Европарламента в своем выступлении еще раз подчеркнул, что слова Путина о войне, «начатой» Западом против России, являются «фехтовальной игрой».

По его мнению, нападение России на Украину — это не только нападение на соседнюю страну, но и нападение на «ценности и принципы», на которых основан Евросоюз», — сказал Шолс, добавив, что Евросоюз нуждается в активной внешней политике и расширении. Мы хотим, чтобы вы были частью ЕС», — сказал канцлер.

Он также добавил, что Евросоюз работает над усилением режима санкций против России, и в настоящее время готовится 11-й набор санкций. последняя объявила, что не будет.

По западной информации, китайские компании, оказывающие военную помощь Кремлю, как ожидается, впервые попадут под санкции. Кроме того, Евросоюз планирует запретить заход в свои порты танкеров, используемых для обхода санкций против российской нефтяной отрасли.