Шолс призвал Пекин оказать давление на Кремль

Германия В своем выступлении в Бундестаге канцлер заявила, что Китай может помочь положить конец войне России против Украины, но ему придется оказывать давление на Москву, а не на Киев. При этом Шольц добавил, что Германия поддерживает право украинцев на суверенитет и самооборону, и в их пользу должен быть заключен мирный договор, изучает возможность введения санкций против Пекина, если тот окажет военную помощь России. По данным Reuters, Вашингтон пытается получить для этого помощь от западных партнеров.