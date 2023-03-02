Шолс призвал Пекин оказать давление на Кремль

Даша 02.03.2023 В мире

Шольц призвал Пекин оказать давление на Кремль

Германия В своем выступлении в Бундестаге канцлер заявила, что Китай может помочь положить конец войне России против Украины, но ему придется оказывать давление на Москву, а не на Киев. При этом Шольц добавил, что Германия поддерживает право украинцев на суверенитет и самооборону, и в их пользу должен быть заключен мирный договор, изучает возможность введения санкций против Пекина, если тот окажет военную помощь России. По данным Reuters, Вашингтон пытается получить для этого помощь от западных партнеров.

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